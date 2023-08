Pubblicità

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’asilo nido comunale San Giuseppe per l’anno scolastico 2023-2024. Il termine ultimo per la presentazione da parte dei nuclei familiari è il 31 Agosto. Il disciplinare spiega che “il servizio è riservato a 32 bambini di età compresa tra 0-3 anni, le cui famiglie sono residenti o prestano attività lavorativa a Licata”. Le domande potranno essere presentate a mezzo pec o recandosi al dipartimento Servizi Sociali di via Marianello.