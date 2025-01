Per l’anno educativo 2025/2026, sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di asilo nido comunale ‘San Giuseppe’.

La struttura dispone di 32 posti a disposizione per bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, le cui famiglie siano residenti o prestino attività lavorativa sul territorio del Comune di Licata.

L’asilo sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Gli interessati possono presentare richiesta esclusivamente tramite compilazione di apposito modello di autocertificazione predisposto dagli uffici del Settore Servizi Sociali.

Le richiesta dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,30 del 13 Febbraio 2025, a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Licata dal lunedì al venerdì alle ore 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00.

In base ai dati forniti verrà stilata apposita graduatoria di ammissione al servizio.

L’eventuale ammissione sarà comunicata tramite mail, nel caso non sia stato possibile tramite mail, sarà inviata tradizionale lettera nominativa o tramite avviso telefonico.

I bambini non ammessi resteranno in lista d’attesa e potranno accedere alla struttura solo nel caso di rinuncia dei bambini già ammessi.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso il front office dell’ufficio Servizi Sociali in Via Marianello snc.

L’avviso è diramato dal Comune di Licata.