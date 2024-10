Pubblicità

Palazzo di Città fa sapere che dalla prossima settimana riapre l’asilo nido comunale San Giuseppe.

“Si rende noto alla cittadinanza, che a partire da lunedì 7 ottobre riaprirà l’Asilo Nido Comunale “San Giuseppe” per l’accoglienza dei bambini da 0 a 3 anni.

La sede è dislocata in Via Gela incrocio Corso Rettifilo Garibaldi, tutti i giorni esclusi sabato e domenica.

Un piccolo e significativo traguardo di funzionalità, un aiuto per le famiglie, li cui merito è da ascrivere al Sig. Sindaco Avv. Angelo Balsamo, al Segretario Generale Dott.ssa Caterina Moricca, all’Assessore Dott.ssa Stefania Rolla e al Dirigente Dot. Calogero Damanti, che con entusiasmo, professionalità e competenza hanno saputo programmare a tutte le necessità di sostegno educativo delle famiglie”.