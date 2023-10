Pubblicità

I consiglieri comunali del gruppo Restart-Movimento 5 Stelle hanno presentato una interrogazione per chiedere novità sull’apertura dell’asilo nido comunale.

OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Mancata apertura asilo nido comunale.

I sottoscritti Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Eusebio Vicari, Viviana Dainotto e Fabio Amato, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

premesso che il servizio di asilo nido pubblico rappresenta un importante strumento di supporto alla genitorialità e serve a rimettere al centro della società la famiglia;

che rappresenta un aiuto importante sia alle madri lavoratrici, sia all’educazione ed alla crescita sana dei bambini;

che l’asilo comunale di Licata ha rappresentato per anni un’eccellenza con professionalità acquisiste tra i dipendenti dell’Ente ed un ottimo servizio reso alla collettività;

considerato che, nonostante l’anno scolastico sia già in corso, a Licata non è ancora iniziato il servizio di asilo nido comunale con notevoli disagi per le famiglie che avevano fatto domanda ed erano state ammesse;

ritenuto che il tempo prolungato può rappresentare un utile strumento per garantire migliori opportunità educativo – didattiche per i bambini licatesi;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti consiglieri comunali,

chiedono al Sindaco del Comune di Licata le ragioni di questo ritardo; quando partirà il servizio di asilo nido comunale; se verrà attivata la mensa scolastica ed il tempo prolungato.

Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Eusebio Vicari, Viviana Dainotto, Fabio Amato