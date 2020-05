C’è tempo fino al 30 Giugno 2020 per presentare la domanda per accedere al contributo economico in favore delle famiglie per il sostegno alle spese per la frequenza dei bambini e dei servizi della prima infanzia (Asili Nido), per l’anno scolastico 2019/2020.

Il contributo, è erogato a supporto delle rette scolastiche di frequenza presso i servizi per la prima infanzia (asili nido) sia pubbliche che privati autorizzati, per l’anno educativo in corso.

Ne dà comunicazione il Capo Area n° 4 – Sevizi Sociali del Comune, Daniela Bonelli, a mezzo pubblico avviso nel quale sono riportate le modalità di presentazione dell’istanza, a cura dei genitori o di chi ne fa le veci, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale di Piazza Progresso 10, o inviata tramite pec: [email protected] Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito web dell’Ente o ritirato direttamente presso gli uffici dell’area 4 – Servizi Sociali di via Marianello.

Così come stabilito dalle linee guida, il contributo economico avrà un importo massimo di 2.000,00 annuo e, quindi, per un massimo di 181,81 euro mensili per undici mensilità. L’accesso al beneficio sarà determinato dall’ordine cronologico di presentazione (data e ora) dell’istanza al Comune da parte dei ricorrenti.

Si precisa, infine, che il contributo non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta mensile erogata ad effettivo impegno della somma finanziata.