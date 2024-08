Pubblicità

A Catania, nello splendido scenario del castello Ursino, si è svolta la Finale Regionale del concorso di bellezza “La più bella del mondo”. La licatese Asia Federico ha ricevuto due riconoscimenti: una fascia da Miss Fotogenia (votata da tutta la giuria presente) e una fascia di Inside The Movie. Asia accede alla finale nazionale che si terrà in Lombardia dal 3 al 5 Settembre.

La fascia “Inside The Movie” é stata creata dal produttore di cortometraggi indipendenti Savio Liborio Ciufo, appositamente per il concorso di bellezza nazionale “La più Bella Del Mondo” in accordo con il patron Cesare Morgantini. La vincitrice di diritto verrà inserita immediatamente “dentro il film” e nello specifico inizierà da subito a provare a Licata per la parte di Perfera, in “Sotto Gli Dei Minori”. Verrà preparata e ad ottobre registrerà accanto allo stilista internazionale di alta moda Stefano Blandaleone, il quale fornirà anche uno dei suoi stupendi abiti in pura seta e pizzo francese.