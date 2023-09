Pubblicità

Nasce a Licata una nuova associazione sportiva l’ASD Krysalide, ma con al timone una veterana della pallamano Licatese, Roberta D’Addeo, con esperienza trentennale nel mondo dello sport. Il nome della nostra associazione “Krysalide” prende spunto dalla similitudine che c’è tra la metamorfosi dello sviluppo umano e quello della farfalla che prima di diventare uno splendido animale colorato ed alato, attraversa due fasi: quella del bruco e quella della “CRISALIDE”.

L’essere umano nella fase dell’infanzia è simile al bruco, che si muove goffamente, attraversando svariate fasi di trasformazione fino a diventare crisalide. Il vecchio corpo cambia assumendo un aspetto più strutturato ma non ancora adulto.

Il Progetto della ASD Krysalide si ispira al pensiero del Prof. Maurizio Mondoni sull’importanza della multilateralità e sulla relativa multidisciplinarietà nello sport. “Nell’avviare bambini/e e ragazzi/e in età evolutiva alla pratica di qualsiasi attività motoria e sportiva, è indispensabile che i programmi di allenamento rispettino tempi e ritmi di apprendimento, leggi di accrescimento e le loro caratteristiche morfologiche e funzionali. Questi programmi di allenamento devono essere dedicati all’educazione di tutti gli schemi motori di base e posturali, ed al miglioramento di tutte le capacità motorie dei soggetti, dando spazio anche all’apprendimento (sotto forma di gioco) delle tecniche sportive.

Non bisogna svolgere allenamenti “unilaterali” intesi ad incrementare una sola capacità motoria che interessa lo sport praticato, ma bambini/e e ragazzi/e devono essere messi in condizione di allenare contemporaneamente più capacità motorie.” I nostri metodi di allenamento saranno interessanti, stimolanti e piacevoli, solo così potranno produrre risultati utili al proseguimento dell’attività motoria, ottenendo margini di miglioramento più grandi.

La nostra associazione offre appunto un progetto non solo “MULTILATERALE” ma anche “MULTIDISCIPLINARE” e come CENTRO CONI CONVENZIONATO offre diverse discipline sportive, dalla pallamano, alla pallavolo dal mini- rugby al tennis, dal calcio al basket dando ai nostri bambini/e e ragazzi/e ABILI E NON ABILI la possibilità di trasformarsi da crisalide in una splendida farfalla. Per info non esitate a contattarci.