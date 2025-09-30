ADV

Nasce una nuova società di basket a Licata. Si tratta dell’Asd Basket Licata.

“Se hai tra i 5 e i 12 anni, è arrivato il momento di vivere un’avventura speciale: il mini basket dell’A.S.D. Basket Licata ti aspetta!

Nei giorni martedì 14 e venerdì 17 ottobre, ti invitiamo ai nostri fantastici OPEN DAY:

Dalle 17:30 alle 18:30 → bambini 5 – 7 anni

Dalle 18:30 alle 19:30 → bambini 8 – 12 anni.

Presso la palestra dell’Istituto per Geometra di Licata.

Due pomeriggi pieni di gioco, energia e nuove amicizie, dove potrai trasformare la tua voglia di correre e saltare in veri… superpoteri”.

✨ Non servono costumi o mantelli… basta il tuo sorriso e la voglia di provare!

E ricorda: le sorprese non mancheranno!

➡️ Vieni a trovarci e inizia a scrivere la tua storia da eroe!

Info e contatti:

Tiziano Burgio 347 392 5323

Fausto Cambiano 351 199 6585

Ivan Milite 327 323 3418