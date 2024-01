Pubblicità

Presso la sede del TDM prenderà il via la nuova iniziativa di Cittadinanzattiva Licata dedicata all’Ascolto Oncologico.

Tutte le persone che affrontano o hanno affrontato questa patologia possono avere a disposizione un luogo dove confrontarsi, raccontare le proprie esperienze ed essere ascoltati,ovviamente se lo desiderano, senza alcuna interferenza nel rapporto di fiducia che si ha con il team medico e degli specialisti coinvolti. Il programma sarà gestito dalla nostra volontaria Valeria Casano ,il mercoledì dalle ore dieci alle ore dodici. Il programma prevede ulteriori attività da realizzare con gli interessati, attivitàdelle quali daremo conto in seguito.

L’ASCOLTO sarà anche l’occasione per segnalare criticità del percorso oncologico nel nostro territorio e per adoperarsi per il loro superamento.

Maria Grazia Cimino – Coordinatore A.T. Licata