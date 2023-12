Pubblicità

Disagi all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Una segnalazione arriva alla nostra redazione a causa del malfunzionamento degli ascensori in dotazione al presidio sanitario.

Vi segnalo che in ospedale nessuno dei 3 ascensori funziona ormai da una settimana – ci scrive un lettore -Chi arriva in carrozzina, o è disabilitato in pratica non può salire. È una Situazione scandalosa”.