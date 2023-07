Pubblicità

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina per liberare tre persone rimaste bloccate all’interno di uno degli ascensori in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Ad essere rimasti bloccati nel vano, un paziente allettato e due operatori sanitari che ne stavano completando il trasferimento. I pompieri hanno rimesso in funzione l’ascensore provvedendo a liberare gli occupanti. Servirà adesso una manutenzione per evitare che casi simili possano ripetersi anche alla luce dell’importanza (e spesso della rapidità) che un trasferimento in un ascensore Ospedaliero si porta dietro.