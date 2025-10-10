ADV

Grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle raddoppiate le risorse per Asacom e assistenza igienico-personale: da 8 a 14 milioni di euro in una giornata di debacle per il governo” dichiara l’On.le Angelo Cambiano.

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’articolo 13, che, grazie alla riscrittura proposta dal Movimento 5 Stelle e dall’opposizione, porta da 8 a 14 milioni di euro le risorse complessive destinate per il 2025 ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) e di assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità – continua l’on. Angelo Cambiano, deputato del Movimento 5 Stelle, commentando l’esito della seduta parlamentare cha visto un Governo in grande affanno per tutta la giornata.

“È stata una seduta d’aula che ha rappresentato una debacle senza precedenti per l’esecutivo e in cui, ancora una volta, il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di saper tradurre in fatti concreti l’impegno per l’inclusione e la giustizia sociale.”