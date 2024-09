Pubblicità

Servizi Asacom, la risposta dell’assessore ai Servizi Sociali, Stefania Rolla, al comunicato del gruppo consiliare Restart-M5S.

Mi è doveroso rispondere alle domande poste dall’opposizione gruppo Restart-5 stelle sulla questione Asacom, al fine di non propagare informazioni fuorvianti.

Il servizio inizierà il 23 settembre, di fatti le famiglie hanno già effettuato la scelta della cooperativa.

L’amministrazione Balsamo ha a cuore e come priorità il benessere psico-fisico ed educativo degli alunni più fragili.

Ricopriamo un grande senso di responsabilità, lo stesso che chiarisco non ci ha portato a ridurre le ore proposte.

Colgo l’occasione per augurare a tutti gli alunni buon anno scolastico.

Stefania Rolla – assessora