Il Gruppo Consiliare Cinque Stelle – Restart ha protocollato un’interrogazione consiliare per far luce sulla grave situazione che interessa il servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) in favore degli alunni con disabilità.

Riteniamo quello in questione un servizio essenziale, non solo perché come tale definito dalla legge, ma anche perché rappresenta un indice attraverso il quale misurare il grado di civiltà dell’intera comunità sociale.

Purtroppo, la grave situazione debitoria dell’Ente nei confronti delle Cooperative che erogano il servizio, rischia di porre in serio rischio, già nell’immediato, la sua regolare prosecuzione, specie in vista del prossimo anno scolastico.

Anche, sotto tale profilo, è evidente che la decantata soluzione del dissesto finanziario non abbia portato al nostro Comune quei benefici tanto annunciati dall’Amministrazione, specie se si pensa che risultano ancora non svincolate le somme aggiuntive assegnate al Comune di Licata dal Ministero dell’Interno che potrebbero tornare utili alla causa e che si sperava potessero sbloccarsi in seguito alla dichiarazione del dissesto.

Riteniamo inconcepibile che i diritti dei più deboli, specie se bambini in tenera età, possano essere messi a repentaglio da situazioni economico-burocratiche che devono necessariamente cedere il passo dinnanzi al diritto all’integrazione e alla piena fruizione delle attività didattiche.