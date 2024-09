Pubblicità

“In data odierna il Gruppo Consiliare Restart – Cinque Stelle ha protocollato un’interrogazione consiliare per far luce sulla grave situazione che interessa i servizi di assistenza in favore degli alunni più fragili. In particolare, è emerso che, mentre il Comune di Palma di Montechiaro che fa parte dello stesso distretto socio sanitario sta erogando questi servizi già dal primo giorno di scuola, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angelo Balsamo avrebbe prospettato la ferma volontà, per l’anno scolastico 2024/2025, di diminuire le ore di ASACOM e non garantire più il servizio di assistenza igienico-personale. Come evidente, si tratta di servizi indispensabili per garantire un sostegno individualizzato ai ragazzi con difficoltà sensoriali, psico-fisiche o con disturbo dello spettro autistico nelle delicate fasi dell’apprendimento e dell’interazione con l’ambiente che li circonda. Alla luce di ciò abbiamo chiesto al Sindaco del Comune di Licata di chiarire quando sarà previsto l’avvio dei servizi in questione e se corrisponde a verità quanto appreso circa l’espressa volontà di diminuire le ore di assistenza alla comunicazione e addirittura eliminare del tutto il servizio di assistenza igienico-personale che, negli anni addietro, pur tra mille difficoltà è stato sempre garantito. Sul punto attendiamo risposta e continueremo a vigilare. Nel frattempo, qualora a determinare tali possibili scelte siano le ristrettezze economiche in cui versa il Comune di Licata, proponiamo di utilizzare parte dei 497.630 euro che proprio in questi giorni sono state accreditate dall’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali alla tesoreria comunale in conseguenza dell’emendamento presentato dall’Onorevole Cambiano ed inserito nella Legge Regionale nr. 3/2023”.