Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento guidato dal Presidente Pendolino intende promuovere le aziende artigiane attraverso la partecipazione alla fiera specializzata Artigiano in fiera in programma dal 6 al 14 dicembre a Rho (Milano).
È stato diramato un avviso la cui finalità è quella di selezionare operatori economici artigiani, al fine di partecipare alla manifestazione fieristica in terra lombarda per promuovere il rafforzamento sui mercati dell’artigianato locale.
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Agrigento:
A) Distretti Produttivi riconosciuti con L.R. 28/12/2004 n.17 art.56 e L.R. n.23/12/2005 n.20 art.15;
B) Consorzi e Società consortili costituiti, anche in forma cooperativa;
C) Piccole e medie imprese artigiane, così come definite dal Regolamento (UE) N. 651/2014 e ss. mm. ii.;
D) Reti di imprese legalmente costituite.
Nel caso di Consorzi, di Distretti, Società consortili di PMI e reti di imprese legalmente costituite, tutti i requisiti di partecipazione richiesti vanno riferiti ad un unico centro decisionale con sede nel territorio provinciale e non alle singole imprese consorziate o appartenenti al Distretto.
Le istanze dovranno essere inviate entro le ore 10 del 27 ottobre 2025 esclusivamente per PEC all’indirizzo: