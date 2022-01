Pubblicità

Arriva il freddo anche a Licata. Il flash della Stazione meteo parla infatti di “presenza di una goccia fredda in quota determinerà nelle prossime ore e giorni il richiamo di aria artica fredda. Avremo quindi un netto calo termico anche di 4-5 gradi, ventilazione di Grecale.

In serata Merc 12/1 possibili precipitazioni organizzate lungo una linea di convergenza tra Grecale e Scirocco e in movimento verso ovest. Possibili locali grandinate dovute ad aria fredda in quota”.