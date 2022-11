Un avviso è stato diramato dalla Stazione meteo Licata.

“Attenzione alla giornata di domani Sab 26/11 nella fascia tra le 6 e le 13 per forte instabilità con precipitazioni che potrebbe risultare eccezionali. Si consiglia di limitare al massimo gli spostamenti e di seguire gli avvisi degli enti preposti di protezione civile. Stasera produrremo un post di aggiornamento tecnico”.

IL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO PER DOMANI L’ALLERTA METEO ARANCIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO

IL SINDACO PINO GALANTI: “ABBIAMO GIA’ ATTIVATO TUTTE LE PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA A TUTTI. ATTENZIONE ALL’INGRESSO ED ALL’USCITA DELLE SCUOLE”

Il sindaco Pino Galanti ha attivato tutte le procedure necessarie, sulla scorta dell’allerta “Arancione” diramata nel pomeriggio di oggi dal dipartimento regionale di Protezione Civile.

“Stiamo aprendo il Centro operativo comunale di Protezione Civile – annuncia il sindaco di Licata – in modo da monitorare in continuazione la situazione sul nostro territorio. Inoltre stiamo eseguendo un monitoraggio in tutta la città, controllando che le caditoie siano aperte e le idrovore per aspirare l’acqua funzionino correttamente. Raccomandiamo la massima prudenza a tutti. Se non è estremamente necessario non mettetevi in viaggio, non fate spostamenti. Raccomando, inoltre, prudenza a dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie con riguardo, soprattutto, all’ingresso ed all’uscita da scuola”.