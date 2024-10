Pubblicità

Gli agenti del commissariato di Polizia di Licata, coordinati dal dottore Giuseppe Garro, hanno tratto in arresto un licatese classe 1967 in esecuzione di un provvedimento emesso in data 26 Settembre 2024 dalla Procura della Repubblica di Agrigento – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo deve espiare la peni di 4 anni e due mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia commessi in un lasso di tempo tra il Settembre 2017 e l’agosto 2018 oltre che di lesioni personali per fatti commessi in data 21 agosto 2018. Al termine delle formalità di rito, il licatese è stato trasferito presso la casa circondariale di contrada Petrusa ad Agrigento.