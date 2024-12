Ieri sera, una volante del commissariato di via Campobello, durante un posto di controllo, ha fermato un veicolo con a bordo un uomo di Mazzarino del 55. L’uomo, controllato dagli agenti, risultava colpito da un ordine di cattura per condanna penale per lesioni personali ed evasione e per essersi reso irreperibile dopo aver commesso i reati.

Gli agenti hanno condotto l’uomo presso la casa circondariale di Agrigento per l’esecuzione della condanna.