Un noto pregiudicato, classe 2004, è starò fermato ieri sera a bordo di un motociclo di dubbia provenienza, dalla volante del commissariato di Licata. Il giovane era stato controllato senza patente per la seconda volta in due anni, perché mai conseguita, nel bauletto del veicolo portava con sé dei coltelli.

Il licatese è stato sanzionato amministrativamente per 750€, il ciclomotore sequestrato e verrà deferito per ricettazione, possesso di armi o strumenti atti ad offendere, oltre che per guida senza patente nel biennio.