Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno tratto in arresto un soggetto che, al termine di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 25 piantine di marijuana alimentate con illuminazione artificiale e sistemi di ventilazione e areazione per favorirne la crescita. Contestualmente personale di Enel accertava un allaccio abusivo alla rete elettrica dell’immobile nella disponibilità dell’uomo dove è stata condotta l’operazione della Polizia. L’arresto è in attesa di convalida da parte dell’Autorita’ Giudiziaria.