La Polizia di Stato esegue un provvedimento di custodia cautelare in carcere per i reati di calunnia e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Nella serata di ieri, 28 dicembre 2023, a Palma di Montechiaro(AG), personale della Squadra Mobile e del locale Commissariato di P.S. ha dato esecuzione ad un’ordinanza emessa, in pari data, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, con la quale è stata disposta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico di una donna di Palma di Montechiaro di 50 anni.

La donna è indagata per i reati di calunnia e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di cui agli artt. 583 quinquies e 368 del codice penale, commessi, in data 5 dicembre 2023, in danno dell’ex coniuge, anch’esso di Palma di Montechiaro, di 48 anni.

Nello specifico, il 5 dicembre 2023 la donna aveva denunciato il suo ex marito, asserendo di essere stata aggredita con l’utilizzo di una sostanza corrosiva.

L’uomo era stato tratto in arresto nella quasi flagranza del reato di tentata deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Le indagini, subito intraprese dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, hanno portato a rovesciare il quadro accusatorio inizialmente prospettatosi a carico dell’uomo.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11,00 odierne presso i locali della Questura, alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, dr. Giovanni DI LEO.