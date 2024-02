Pubblicità

La Polizia di Palma di Montechiaro ha tratto in arresto un uomo con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, al momento di un controllo a cui è stato sottoposto dagli agenti, è stato trovato in possesso di 160 grammi di hashish a bordo della propria autovettura. Sostanza pronta con ogni probabilità per essere spacciata. Il palmese è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.