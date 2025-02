Nel tardo pomeriggio di sabato 15 febbraio 2025, a Porto Empedocle, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sciacca e della Tenenza di Ribera hanno tratto in arresto un 51enne di Ribera, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Sciacca su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo è ritenuto il presunto autore dell’omicidio del giovane tunisino Mahjoub Aymen, avvenuto a Ribera lo scorso 10 febbraio, che ha scosso profondamente la comunità riberese.

Immediatamente dopo il fatto, i Carabinieri della Tenenza di Ribera e del Nucleo Operativo di Sciacca hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sciacca che hanno permesso di acquisire, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gravi indizi a carico dell’arrestato.

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto l’emissione della misura cautelare, accolta dal G.I.P. ed eseguita nella giornata di sabato scorso dai Carabinieri.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sciacca.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.