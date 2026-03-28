I Carabinieri della Stazione di Ravanusa hanno tratto in arresto tre persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, dei reati di sequestro di persona, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.
Si tratta di due fratelli, di 47 e 43 anni, e di un 23enne, tutti residenti a Canicattì.
L’intervento è scaturito nel corso di un controllo effettuato dai militari durante il servizio perlustrativo notturno, quando in via Lauricella veniva fermata un’autovettura con a bordo i tre soggetti unitamente a due uomini del luogo. Nel corso degli accertamenti veniva rinvenuto un coltello a serramanico, successivamente sottoposto a sequestro.
Le verifiche svolte nell’immediatezza, consentivano di ricostruire che i tre indagati avrebbero raggiunto le abitazioni di due uomini del posto, costringendoli con minacce a salire a bordo del veicolo e a seguirli contro la loro volontà, utilizzando anche un’arma da taglio.
Informata la Procura della Repubblica di Agrigento, che coordina le indagini, al termine delle formalità di rito i tre arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.