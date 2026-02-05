ADV

Canicattì – Nel pomeriggio del 27 gennaio 2026, a Canicattì, una rapina ai danni due donne di 77 e 58 anni ha fatto scattare l’immediato intervento delle forze di polizia.

Grazie alla tempestività dell’azione e al coordinamento operativo tra il N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì e il Commissariato di P.S., i presunti responsabili sono stati individuati e rintracciati in breve tempo.

Si tratta di due giovani, rispettivamente di 29 e 19 anni, di cui uno cittadino straniero, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati condotti presso gli uffici di polizia e arrestati con l’accusa di rapina.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.

L’episodio conferma l’efficacia della collaborazione tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, fondamentale per garantire una risposta rapida e incisiva ai reati e assicurare la sicurezza sul territorio.