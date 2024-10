Pubblicità

Doppio arresto degli agenti del Commissariato di Polizia di Licata coordinati dal dottor Giuseppe Garro.

Ieri sera su ordine di esecuzione della Corte d’appello di Caltanissetta, la Polizia di Licata ha condotto presso casa circondariale di Agrigento un licatese classe 76 condannato per associazione nel traffico di sostanze stupefacenti, che dovrà scontare 4 anni e 9 mesi.

Su ordine di esecuzione della Corte d’appello di Palermo, invece, un altro licatese classe 70 che dovrà scontare 3 anni per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.