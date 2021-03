Arrestati dai carabinieri della stazione di Licata un imprenditore agricolo e due braccianti per il reato di furto aggravato.

“I tre – fanno sapere i Carabinieri della Compagnia di Licata guidati dal capitano Francesco Lucarelli – coltivavano un terreno di 42 are di grandezza a serre e tunnel utilizzando un raccordo collegato fraudolentemente sottoterra alla rete idrica pubblica”.

Gli arrestati sono ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.