I Carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, durante un servizio mirato al controllo del territorio e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, entrambi residenti nella cittadina.

I militari, intervenuti presso la villa comunale Luca Crescente, hanno fermato un 24enne e un 31enne, trovando il primo in possesso di 19 spinelligià confezionati. Successivamente, le attività di perquisizione presso l’abitazione dei due hanno permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 13 panetti di hashish per un peso complessivo di 1,280 kg, oltre a 270 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il tutto sottoposto a sequestro.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Sarà il successivo giudizio di merito a vagliare le responsabilità dei soggetti, le quali non sono ancora definitivamente accertate.