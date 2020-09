Il settore e-commerce sta crescendo a ritmi elevati negli ultimi anni, una tendenza accelerata nella prima metà del 2020 anche dalla pandemia globale di Covid-19.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio eCommerce del consorzio Netcomm e della School of Management del Politecnico di Torino, nel 2019 gli acquisti online sono cresciuti del 15%, con una spesa complessiva superiore a 31,5 miliardi di euro.

Uno dei comparti più attivi sui canali di vendita digitali è il mercato dell’arredamento e dell’home living, in grado di aumentare il giro d’affari sul web del 26% rispetto al 2018, con un valore di oltre 1,7 miliardi di euro.

Tra i prodotti più richiesti dagli italiani ci sono gli arredi artigianali made in Italy, tra cui soprattutto divani e letti fatti a mano, rilevando come da parte dei consumatori ci sia un’attenzione crescente verso le soluzioni di design di qualità riservate al riposo e al relax.

Dove comprare arredamenti di qualità online

Il mercato dell’arredamento domestico online propone un’offerta in crescita, con la presenza sia di marketplace che di portali specializzati. Nel dettaglio, sono le piattaforme dedicate gestite dalle migliori aziende italiane ad essere tra le più apprezzate, con gli utenti che prediligono l’affidabilità e la storia del marchio valorizzando specialmente le lavorazioni su misura e la qualità dei materiali.

Per quanto riguarda l’acquisto di divani e letti artigianali un punto di riferimento è il sito di Vama Divani, azienda storica del settore fondata nel 1972, particolarmente nota per la sua produzione di divani Chesterfield lavorati a mano.

L’impresa propone un vasto assortimento di modelli per ogni esigenza, con la possibilità di usufruire di soluzioni personalizzate, un efficiente servizio di spedizione, prezzi competitivi, una garanzia ufficiale di due anni e la qualità unica del vero design italiano.

Perché acquistare online l’arredamento per la casa

La crescita dell’acquisto su internet di arredamento e home living è un trend stabile, un fenomeno che non interessa soltanto i nativi digitali ma coinvolge sempre di più tutte le fasce d’età.

Innanzitutto, il web permette di trovare qualsiasi tipo di collezione, mettendo a disposizione un’ampia gamma di modelli e prodotti per ogni necessità e preferenza, con la possibilità di reperire articoli difficili da trovare attraverso i canali tradizionali.

L’elevata varietà di proposte consente di scegliere in modo più accurato l’arredo per la casa, per evitare compromessi poco soddisfacenti e valorizzare in modo adeguato l’ambiente. Inoltre, il commercio elettronico offre un facile confronto degli articoli, per comparare i prodotti in base a criteri personali, come la convenienza del prezzo, la qualità o l’esclusività dell’arredo.

Allo stesso tempo, l’acquisto online rappresenta un’opzione semplice e veloce, senza contare che è sempre disponibile ed è possibile valutare le proposte delle aziende del settore in qualsiasi momento, navigando da pc, smartphone o tablet approfittando di ogni ritaglio di tempo libero.

Questa modalità comprende alcuni benefici la possibilità di consultare le recensioni online degli utenti, la spedizione al proprio domicilio e numerose offerte e sconti sempre a disposizione.

Divani e letti artigianali: i vantaggi rispetto ai prodotti tradizionali

Quando bisogna comprare un letto o un divano sempre più persone scelgono i prodotti d’arredamento artigianali, una soluzione in forte auge al giorno d’oggi, in grado di assicurare una serie di vantaggi importanti.

Innanzitutto, si tratta di modelli fatti a mano, costruiti attraverso lavorazioni accurate realizzate da esperti artigiani, un aspetto tecnico fondamentale che garantisce un arredo unico, ben rifinito e curato nei minimi dettagli.

Questa scelta premia le piccole e medie imprese italiane, una vera eccellenza del nostro Paese e un comparto essenziale per l’economia nazionale, valorizzando la manualità, l’esperienza e il know-how delle aziende storiche da sempre attente alla qualità e al rispetto dei clienti. Inoltre, è possibile personalizzare il divano o il letto in base alle proprie esigenze, richiedendo lavorazioni su misura per ottenere un arredo perfetto per lo stile e le specifiche tecniche della propria abitazione.

Senza dubbio, un prodotto artigianale rappresenta un buon investimento, un acquisto che dura nel tempo e garantisce non solo un design ottimale, ma un’elevata funzionalità dell’arredo e un corretto dimensionamento.

Per questi motivi il mercato si sta muovendo verso questa direzione, con la ricerca di aziende specializzate in grado di offrire un servizio individuale, per arredare qualsiasi ambiente in modo appropriato con il miglior rapporto qualità-prezzo possibile.