L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento esprime grande soddisfazione per la recente nomina dell’ingegnere Ignazio Arno a dirigente responsabile Arpa Sicilia per la sede di Agrigento ed a Vice Direttore Arpa Sicilia Area Centro – Agrigento,Caltanissetta ed Enna.

A nome dell’intero Consiglio dell’Ordine desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni al collega Arno per l’importante nomina per la prima volta conferita ad un ingegnere.

Essa rappresenta un significativo attestato di stima e fiducia nelle competenze tecniche di un nostro iscritto che con il suo bagaglio di esperienza e conoscenza saprà offrire un contributo prezioso alla prevenzione, alla protezione ed alla tutela dell’ambiente.

La sua nomina è motivo di orgoglio non solo per il nostro Ordine, ma per l’intera comunità agrigentina e testimonia ancora una volta l’elevato livello di preparazione e professionalità che caratterizza i nostri iscritti.

Ad Ignazio Arno vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e stimolante sfida.