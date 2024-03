Pubblicità

Arpa Sicilia ha fornito ulteriori dati dopo i campionamenti di aria eseguiti in seguito all’incendio del centro di stoccaggio Omnia di contrada Piano Bugiades. Si tratta di un’attività di campionamento top soil relativamente alla presenza di diossine.

I campioni in questione sono stati prelevati il 2 e 8 febbraio scorsi. La relazione di Arpa è la seguente: “le concentrazioni (anche come upper bond) di diossine e PCB totali dei campioni di top soil in atto analizzati sono tutti inferiori al limite previsto per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale”.

Due campioni (il numero 2 e il numero 9) prelevati in aree agricole, secondo Arpa “risultano conformi alle CSC del DM 46/2019 seppur campionati in difformità a quanto previsto dal DM 46/2019 che prevede un prelievo più in profondità rispetto al top soil”.

L’Agenzia ha reso noto che verranno comunicati ulteriori dati dopo i campionamenti effettuati nelle ultime settimane.