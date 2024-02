Pubblicità

Arpa Sicilia ha comunicato i dati (quelli disponibili al 16 Febbraio) dei campionamenti nei luoghi di potenziale ricaduta dei prodotti di combustione eseguiti al suolo dopo l’incendio scoppiato al centro di stoccaggio Omnia di contrada Piano Bugiades. I rilevamenti in questione – prioritariamente per la determinazione di diossine – si riferiscono alla giornate del 2 Febbraio scorso e segnatamente in contrada Piano Bugiades, via Campobello, via Giovanni Manuguerra, viale 24 Maggio, Strada Statale 123, area ex Halos.

“Le concentrazioni di diossine in 9 dei 15 campioni top soil sono tutti inferiori al limite previsto per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale” – scrive Arpa – “per i campioni 2 e 9, prelevati in aree agricole, appena saranno completate le determinazioni di PCB, sarà rivalutata la conformità delle concentrazioni soglia indicate nel DM 46/2019, che prevede la sommatoria di PCDD, PCDF e PCB Dioxin-Like”.

Gli esiti degli altri campionati eseguiti al suolo dall’Agenzia regionale per la Protezione ambientale verranno resi noti al termine delle necessarie analisi di laboratorio.