I dati dell’aria rilevati dall’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) dopo il vasto incendio che da giorni brucia il centro di stoccaggio Omnia di contrada Piano Bugiades verranno comunicati al Comune nella giornata di domani. Sono queste le ultime notizie che abbiamo avuto modo di apprendere. I valori sono stati analizzati in un laboratorio di Siracusa e domani arriverà il responso sulla qualità dell’aria. I campionamenti sono stati effettuati in più punti del territorio e adesso se ne attende la comunicazione ufficiale. Domani pertanto sia noi che la cittadinanza ne sapremo di più