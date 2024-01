Pubblicità

Arpa Sicilia – sezione di Agrigento – è tornata a Licata per eseguire altri rilievi sulla qualità dell’aria in città a pochi giorni dallo spegnimento dell’incendio all’interno del centro di stoccaggio Omnia di contrada Piano Bugiades. Un canister è stato eseguito a Palazzo di Città con la strumentazione montata proprio sul balcone del Municipio. C’è attesa per conoscere i dati relativi al 22 e 23 Gennaio, soprattutto relativamente alla presenza possibile di diossine o polveri sottili sprigionate dal rogo.