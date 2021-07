Pubblicità

La precisazione della sezione cittadina della Lega in merito alla vicenda che vede coinvolto il consigliere comunale Gaetano Aronica.

“La sezione della Lega di Licata precisa che il consigliere comunale Gaetano Aronica non è tesserato, nè ricopre o ha ricoperto altri ruoli all’interno della Lega. Alle ultime elezioni amministrative, risalenti al 2018, Aronica era sí candidato nella lista della Lega ma non si é mai dichiarato Lega all’interno del consiglio comunale, ed è da anni un consigliere civico, addirittura per un periodo a sostegno dell’attuale sindaco. Pertanto si invitano le testate giornalistiche a voler rettificare quanto erroneamente affermato, attribuendo ad Aronica un’appartenenza politica non corrispondente alla realtà dei fatti”.

La sezione cittadina della Lega