Terza Tranche delle compensazioni per le estrazioni all’interno del progetto Argo-Cassiopea per i pescatori di Licata, il Tribunale Amministrativo Regionale il 9 luglio 2025 ne discuterà in Aula. L’udienza è stata infatti fissata per quella data.

Lo comunica l’assessore all’agricoltura e pesca Federico Giuseppe.

La terza tranche era stata bloccata per il ricorso presentato da tre Armatori.