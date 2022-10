Archeologia Ritrovata, Fabio Amato e Finziade guidano alla riscoperta di un forte a Monte Sole.

“Oggi sono ritornato a raccontare le vicende storiche legate al mio territorio – scrive Amato in un post – L’ho fatto insieme al Gruppo Archeologico Finziade in occasione delle giornate di Archeologia Ritrovata, portando i miei concittadini alla riscoperta di un forte militare di epoca greca presente sul Monte Sole di Licata, conosciuto come Castello di Falaride, di cui rimangono possenti mura di fortificazione e ambienti intagliati nel banco di roccia calcarea.

Insieme abbiamo rivissuto i momenti salienti di una grande battaglia combattuta tra greci e cartaginesi nel 311 a.C., abbiamo immaginato gli eserciti contrapposti uno di fronte all’altro, abbiamo commentato le varie teorie di studiosi e topografi che si sono cimentati nello studio di questa area.

Studi che purtroppo si basano solo sull’analisi di fonti antiche e su ricerche di superficie perché, nonostante l’unicità e la rarità di tale opera di difesa, sul sito non sono mai state avviate indagini di scavo archeologico.

Le giornate di Archeologia Ritrovata – conclude il post di Amato – sono organizzate dai Gruppi Archeologici d’Italia, patrocinate dalla Presidenza della Repubblica, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su siti archeologici dimenticati che meritano maggiore attenzione e valorizzazione da parte della comunità intera. Arrivederci al prossimo anno, sperando di poter contribuire ancora una volta all’ottima riuscita della XXa edizione”.