Si avvia a conclusione la stagione degli Aquilotti della scuola calcio Boys Licata. Quando ancora mancano alcuni tornei alla conclusione, “grande soddisfazione per l’andamento dell’annata” viene manifestata dai responsabili Fabio Consagra e Fabrizio Grillo sotto la supervisione del Presidente Pino Incorvaia. “Si sta concludendo l’anno, manca ancora la disputa di alcuni tornei – le sue parole – ma abbiamo già avviato la programmazione per la nuova stagione agonistica che vedrà i nostri tesserati ancora protagonisti”. La Boys continua pertanto ad essere punto di riferimento importante per tanti bambini e famiglie del territorio.
Aquilotti Boys Licata, programmazione importante in vista
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