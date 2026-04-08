Approvvigionamento idrico, una nota dei consiglieri comunali del gruppo Restart-M5S.

L’inverno appena trascorso passerà alla storia come uno dei più piovosi degli ultimi cent’anni; eppure, un corto circuito gestionale sta mettendo in ginocchio centinaia di famiglie licatesi. Con l’estate alle porte e il timore di turni di erogazione ancora più radi, abbiamo presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Il quadro è allarmante: un mix di lungaggini burocratiche e limiti tecnici sta privando la città del bene primario per eccellenza.

La campagna di contrasto all’abusivismo avviata da AICA ha spinto molti a regolarizzarsi, ma il percorso verso la legalità si è trasformato in alcuni casi in un’odissea.

Per un nuovo allaccio si attendono oltre tre mesi: uno stallo insostenibile, anche perché l’approvvigionamento alternativo è di fatto bloccato.

Le uniche autobotti autorizzate sono mezzi da 16.000 litri: “giganti” impossibilitati a transitare nei vicoli del centro storico e spesso privi di pompe capaci di raggiungere i serbatoi sui tetti. A questo si aggiunge lo scandalo delle fontanelle di Via Palma, a secco da mesi senza alcuna spiegazione o cronoprogramma di ripristino.

Le nostre proposte concrete:

Non ci limitiamo alla denuncia. Abbiamo presentato un piano d’emergenza in quattro punti:

Autobotte Comunale: Impiego immediato del mezzo comunale per le zone inaccessibili, con priorità a malati e anziani.

Numero Verde Emergenze: Una linea diretta per segnalare disservizi e coordinare i soccorsi.

Tavolo Tecnico con AICA: Un confronto serrato per abbattere i tempi di installazione dei contatori.

Coordinamento Logistico: Una cabina di regia per trovare soluzioni tecniche nelle zone “off-limits”.

L’amministrazione non può più restare a guardare. Con l’afa in arrivo, l’acqua non può continuare a essere un lusso per pochi, ma deve tornare a essere un diritto garantito per tutti.

Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari – Gruppo consiliare Restart – 5 Stelle