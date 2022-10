Approvazione Bilancio di previsione 2021, un Intervento del circolo cittadino della Lega Salvini Premier.

L’ approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2021 sul finire del 2022 assume un valore tragicocomico sul piano amministrativo e politico.

Infatti, l’estremo ritardo con cui è arrivata la sua approvazione riflette l’assoluto disinteresse dell’amministrazione e dei consiglieri comunali di maggioranza per una sana, tempestiva e corretta azione amministrativa.

Il gravissimo ritardo maturato nell’approvazione del bilancio (rispetto ai tempi di legge) di fatto lo ha trasformato da bilancio preventivo a bilancio consuntivo, vanificando in radice la sua funzione di programmazione economica della vita cittadina, per l’anno 2021.

Sul piano amministrativo e politico si è in presenza di un evidente fallimento, perché l’amministrazione, non approvando il bilancio nei tempi previsti, non ha saputo programmare la vita economica del comune di Licata prr l’anno 2021.

Oggi, a questo disastro, già di per sé assai grave, si aggiunge l’ultima pantomima di alcuni consiglieri esterni alla maggioranza, che hanno deciso di mantenere il numero legale in Aula per approvare il bilancio.

Questa loro decisione non può giustificarsi con la solita storiella di aver voluto solo tutelare l’interesse pubblico, perché Licata aveva bisogno di questo bilancio nel 2021 (e non con questo estremo ritardo).

Oggi, l’approvazione del bilancio non riveste più alcun valore strategico per gli interessi economici di Licata, ma la sua approvazione serve solo per evitare lo scioglimento del Consiglio comunale.

Evidentemente, un paio di consiglieri dell’opposizione (i cui nomi sono noti a tutti), non vogliono perdere la poltrona ed hanno deciso di mantenere il numero per votare un atto che politicamente è ormai morto (perché non riveste più alcun interesse per i licatesi).

Invitiamo i cittadini a riflettere non solo sul disastroso ritardo dell’amministrazione (nel predisporre questo importante documento programmatico di economia cittadina) ma anche sul comportamento di alcuni consiglieri di opposizione, che, invece di porre fine a questa inefficiente amministrazione, hanno preferito salvaguardare il loro posto in Consiglio comunale.

Circolo Lega Licata