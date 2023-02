Pubblicità

Legge Finanziaria, in una nota il parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Cambiano, elenca i risultati ottenuti per la città.

Riservandomi di intervenire nelle prossime ore per fare una riflessione più approfondita sull’approvazione della Legge finanziaria della Regione Siciliana, desidero condividere con immensa gioia con i miei concittadini licatesi gli importanti risultati ottenuti nelle ultime ore.

– Contributo di 1 milione di euro al bilancio del Comune di Licata, a valere sul Fondo Autonomie Locali regionale;

– Approvazione dell’emendamento, a mia firma, che assegna 1 milione di euro ai Comuni di Licata e Palma di Montechiaro per la realizzazione di un canile rifugio intercomunale per far fronte al problema del randagismo;

– Approvazione dell’emendamento, a mia firma, che assegna un contributo straordinario di duecentottantamila euro (settantamila euro a comune) in favore dei Comuni di Casteltermini, Grotte, Licata e San Giovanni Gemini, finalizzato all’acquisto di scuolabus e mezzi di trasporto per disabili;

– Approvazione dell’emendamento, a mia firma, di un finanziamento di cinquecentomila euro per il comune di Licata per la realizzazione di una pista d’atletica leggera e di un’area attrezzata per l’esercizio della pratica sportiva ubicate nell’area di proprietà delle Ferrovie dello Stato, a ridosso dell’attuale mercato ortofrutticolo;

– Erogazione di un contributo straordinario di centomila euro in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’Operazione Husky per lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi nei luoghi e nei territori interessati dallo sbarco alleato del 9-10 luglio 1943;

– Contributo di novecentomila euro per i comuni rivieraschi della regione – tra cui anche Licata – per garantire il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere;

– Approvazione ordine del giorno per riconoscere, attraverso parte delle royalties, misure di compensazione ai comuni che hanno subito e subiranno un pregiudizio da attività di estrazioni di gas. Tra queste, il Comune di Licata, coinvolto nel Progetto Argo Cassiopea, la cui attività estrattiva al largo delle coste agrigentine e nissene è programmata a partire dal 2024;

– Contributo di centomila euro per il Libero Consorzio di Agrigento per produzioni cinematografiche.

Seguirò personalmente l’iter per la concretizzazione di quanto riportato sopra. Allo stesso modo sto continuando ad attenzionare tanti altri procedimenti, ivi compreso quello che riguarda il nuovo mercato ortofrutticolo, finanziato dall’amministrazione che ho avuto l’onore di guidare nel 2016, realizzato – ed ancora chiuso.