Approvazione Bilancio, una nota di Salvatore Nicolosi.

“Riteniamo grave che a tutt’oggi non sia ancora approvato il bilancio di previsione 2021. Inutile ricordare che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno successivo tranne proroghe e qui ancora si tratta di approvare quello dell’anno precedente ! Ci chiediamo con quale criterio sono state impiegate le risorse comunali. Questa grave abitudine di approvare i bilanci preventivi in ritardo quando già dovrebbe essere attuato il bilancio consuntivo. Ci auguriamo che stasera finalmente il consiglio comunale raggiunga il numero sufficiente di consiglieri per porre fine a questa telenovela”