Negli ultimi tempi il numero dei pagamenti online è aumentato notevolmente, rendendo necessario rafforzare la protezione delle operazioni finanziarie. Ciò ha interessato anche il sistema PlayID Casino , che prevede diverse opzioni per garantire la sicurezza delle transazioni. In questo articolo vi illustreremo quali tecnologie vengono attualmente utilizzate in questo sistema di pagamento per proteggere le operazioni di pagamento.

Quali tecnologie vengono utilizzate per la sicurezza

Inizieremo subito elencando le diverse tecnologie elettroniche che consentono di garantire la sicurezza delle transazioni degli utenti di PlayID casino e di altre soluzioni di pagamento:

Protocollo di crittografia SSL / TLS: i dati trasmessi dal dispositivo dell’utente al sistema vengono crittografati/

Tokenizzazione: i dati di pagamento vengono salvati in forma tokenizzata e poi inseriti automaticamente per effettuare la transazione/

Autenticazione a due fattori / multifattoriale: finché l’utente non inserisce la password ricevuta via SMS o non utilizza i dati biometrici per la conferma, la transazione non verrà effettuata/

Sistemi analitici basati sull’intelligenza artificiale, che rilevano transazioni sospette e annullano la richiesta di pagamento.

Tutte queste misure aumentano notevolmente la sicurezza dell’utilizzo del sistema di pagamento, rendendolo così più richiesto.

Perché si stanno intensificando i controlli sulle transazioni

I controlli sulle transazioni finanziarie si stanno costantemente intensificando e ciò è dovuto a una serie di ragioni fondamentali. Ecco quali sono:

L’aumento del numero di criminali informatici, che utilizzano software dannoso sempre più sofisticato per sferrare i propri attacchi/

L’inasprimento dei requisiti delle politiche AML e KYC, previsti dalle autorità di regolamentazione dei casinò e dai requisiti legislativi del paese/

Un aumento significativo del numero di richieste di pagamento online/

La concorrenza tra i servizi di pagamento – e il criterio più significativo nella scelta del metodo è la sicurezza.

Tutti questi aspetti hanno portato a un aumento non solo del numero di controlli nel sistema di pagamento PlayID casino, ma anche a una maggiore accuratezza degli stessi.

In che modo ciò influisce sulla conferma dei pagamenti

Parallelamente al rafforzamento del livello di sicurezza, si assiste anche a un’ottimizzazione della velocità. Ciò significa che l’aumento del livello di protezione non comporta una riduzione della velocità di elaborazione delle transazioni. Per questo motivo molti processi nel sistema sono automatizzati: l’utente deve compiere meno azioni, ma allo stesso tempo viene garantito un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Tuttavia, considerando la verifica più approfondita da parte del sistema analitico basato sull’intelligenza artificiale, anche in caso di un minimo sospetto o di rilevamento di una transazione non standard, diversa dalle precedenti, il pagamento può essere rifiutato, causando ritardi.

Quali sono le modifiche implementate più spesso

L’implementazione più diffusa nel PlayID casino è l’identificazione ottimizzata: il sistema analizza e decide autonomamente se sia necessaria o meno un’ulteriore conferma. Viene inoltre effettuata una verifica dell’indirizzo IP del dispositivo da cui proviene la richiesta e, se non corrisponde, è necessaria un’ulteriore conferma tramite SMS o dati biometrici. Inoltre, per ridurre i rischi finanziari, il giocatore deve giocare in modo responsabile, minimizzando lo sperpero di denaro.