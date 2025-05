Una nota del Movimento 5 Stelle di Agrigento dopo la recente operazione della Squadra Mobile di Agrigento che ha portato ad arresti.

Le recenti operazioni giudiziarie che hanno portato all’arresto di funzionari e imprenditori, e che vedono coinvolto anche l’onorevole Roberto Di Mauro, per vicende legate alla gestione degli appalti nel settore idrico, impongono una riflessione profonda e non più rinviabile sullo stato della gestione della cosa pubblica.

Il Movimento 5 Stelle – che da sempre lotta per la trasparenza e la legalità – condanna con fermezza il sistema opaco e clientelare che per anni ha avvelenato le istituzioni in Sicilia, piegando i servizi essenziali agli interessi di pochi.

Il caso dell’acqua è emblematico: un bene primario, sottratto ai cittadini e trasformato in occasione di profitto illecito e di potere. Tutto ciò è inaccettabile. Non è solo un problema giudiziario, è una questione morale e politica.

Chiediamo che venga fatta piena luce su tutte le responsabilità e che le istituzioni sappiano dare un segnale chiaro di rottura rispetto ad un operante sistema di ombre e connivenze. Serve un cambio di paradigma: trasparenza, legalità e partecipazione devono essere i pilastri su cui ricostruire la fiducia dei cittadini.

Rinnoviamo la nostra fiducia nelle Forze dell’Ordine e nella Magistratura, certi che continueranno ad agire con rigore e trasparenza a garanzia dei principi di giustizia e legalità.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi per l’affidamento pubblico e trasparente dei servizi, a partire proprio dal ciclo dell’acqua, su cui presenteremo nuove iniziative in Assemblea Regionale e in Parlamento.

Non ci può essere sviluppo senza giustizia. Non ci può essere fiducia senza verità. Non ci può essere futuro senza un taglio netto con chi ha tradito la cosa pubblica.

Fabio Falcone Ref.Prov. M5S Agrigento, Angelo Cambiano Deputato ARS, Ida Carmina Dep.Camera dei Deputati