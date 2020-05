Soddisfazione è stata espressa stamani dal Sindaco Giuseppe Galanti e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Carmelo Castiglione, per avere ricevuto la notizia relativa all’aggiudicazione, aa cura del Consorzio dei Comuni dell’ex Provincia di Agrigento, dei lavori di manutenzione della strada provinciale 38, in pratica quella che collega il centro abitato con Mollarella dopo avere attraversato le zone dell’ospedale e di Montesole.

“I Lavori per la manutenzione e messa in sicurezza della SP 38 – fa sapere l’assess. Castiglione – sono stati aggiudicati sette giorni fa, per un importo di 1.200.000,00 euro. Tra circa due mesi, a conclusione dell’iter e di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme che disciplinano la materia, avverrà la consegna degli stessi alla ditta aggiudicataria per l’apertura del cantiere e la conseguente esecuzione delle opere previste dal progetto”.