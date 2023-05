Pubblicità

La fiera che fa da corollario ai festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo martire è aperta. Nonostante la pioggia caduta su Licata, già parecchia la gente in giro per le bancarelle. I corsi interessati dall’installazione commerciale sono quelli tradizionali, corso Umberto e corso Roma. Sgombra è finora rimasta l’area frontale al Municipio, quella di Piazza Progresso. La Fiera di Maggio durerà fino al 7 Maggio.