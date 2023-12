Pubblicità

Venticinque tra gli istituti alberghieri della Sicilia di tutte le province dell’isola si sono date appuntamento per organizzare l’evento “Apericena cinque stelle lusso”.

Un’apericena e non un pranzo o una cena, appuntamenti più formali, per ricreare un momento conviviale di rilassatezza, prima di chiudere del tutto la giornata lavorativa, un momento in cui si sta con gli amici e si recupera quel tempo di qualità che spesso, tra un impegno e un altro, sfugge.

Ciascun istituto ha scelto un pomeriggio da dedicare.

Iniziano nel pomeriggio di giorno 16.12 l’istituto Merendino di Capo d’Orlando; IISS Pirandello di Bivona; IIS Pugliatti di Taormina.

A seguire nel pomeriggio di giorno 18.12 IISS Virgilio di Mussomeli

Quindi giorno 19.12 gli istituti IIS Federico II di Svevia di Siracusa; IISS Mursia di Carini; IISS Amato Vetrano di Sciacca; IISS Domina di Petralia Sottana (Castellana Sicula); IISS Fortunato Fedele di Agira (Centuripe); IOS Pestalozzi di Catania.

Giorno 20.12 tocca agli istituti IPSSEOA Pietro Piazza di Palermo; IISS Re Capriata di Licata; IISS Marconi di Vittoria; IISS Calleri di Pachino; IISS Dolci di Partinico; IISS Sturzo di Gela; IISS Florio di Erice; IPSSEOA Wojtila di Catania; IIS Manzoni di Mistretta; IISS Cucuzza Euclide di Caltagirone; IISS Gallo di Agrigento; IPS Federico II di Enna; IPSSAR Borsellino di Palermo; IIS Alfio Moncada di Lentini (SR).

Chiude giorno 21.12 IISS Archimede di Rosolini.

L’idea dell’Apericena nasce non solo dalla volontà dei Dirigenti scolastici di questi istituti di rinsaldare quel senso di appartenenza ad una comunità educante di cuore e di mente, costituita da professionisti del settore enogastronomico e dell’ospitalità alberghiera che formano i professionisti del futuro in un territorio come quello della Sicilia votato al turismo di qualità, ma anche dalla volontà di aprire le porte dei propri istituti al territorio e consentire agli stakeholders di entrare in istituto e toccare con mano quanto si fa, sentire i profumi dei laboratori, vedere il loro fermento, gustare i piatti e i cocktail preparati dagli alunni, guidati sapientemente dai docenti e dagli assistenti.

È un’occasione, inoltre, per gli studenti delle terze medie e le loro famiglie, impegnati nella scelta del percorso di scuola superiore da scegliere, di poter conoscere dal vivo l’istituto, parlare con i docenti e con gli alunni che già lo frequentano per comprendere se è davvero il loro percorso di studi.