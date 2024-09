Pubblicità

Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri sera, ha approvato a maggioranza l’acquisizione integrale delle quote societarie di APEA (Agrigento Provincia Est Ambiente). Si tratta di una possibile svolta in materia di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 13 i voti favorevoli con cui l’atto è passato (Burgio, Parisi, Stefania Graci, Enzo Graci, Federico, Triglia, Cosentino, Spiteri, Sitibondo, Caico, Ripellino, Russotto, Posata) a fronte di 6 voti contrari (Cammilleri, Dainotto, Amato, Cigna, Vicari e Lanza). Astenuto il consigliere Curella.

Oltre al dato tecnico concernente lo specifico punto in questione, c’è anche un dato politico. La votazione di ieri sera ha infatti di fatto sancito che il Sindaco Balsamo ha ricostruito una maggioranza in Consiglio comunale, sebbene diversa da quella con cui è stato eletto un anno fa. I rumors su Ripellino, Russotto e Posata prossimi ad entrare in maggioranza sono stati infatti confermati dal voto di ieri sera. Con l’aggiunta di Ortega (ieri assente), il primo cittadino si potrebbe presto ritrovare con 14 consiglieri a favore contro i 10 dell’opposizione.